Бэнкси опубликовал свое новое скандальное граффити

Анонимный уличный художник Бэнкси выложил фото нового граффити, вызвав споры

Анонимный уличный художник Бэнкси, личность которого до сих пор является объектом споров, опубликовал фото своей новой работы. Снимок появился в его официальном аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото изображена женщина, похожая на Деву Марию, а также младенец. При этом в районе груди изображенной женщины из стены, на которую нанесен рисунок, торчит ржавая сточная труба. Местонахождение этого граффити неуловимого художника до сих пор не удалось выяснить.

Пользователи усмотрели в этих образах намек на Божью Матерь и Иисуса Христа, что вызвало споры в комментариях. Некоторым изображение показалось кощунственным и оскорбительным для представителей христианских религий.

Ранее стало известно, что в Лондоне в течение одной недели появилось сразу несколько новых работ Бэнкси, которые поднимали вопросы сохранения окружающей среды и загрязнения природы.