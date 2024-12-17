Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:21, 17 декабря 2024Культура

Бэнкси опубликовал свое новое скандальное граффити

Анонимный уличный художник Бэнкси выложил фото нового граффити, вызвав споры
Андрей Шеньшаков

Фото: @banksy

Анонимный уличный художник Бэнкси, личность которого до сих пор является объектом споров, опубликовал фото своей новой работы. Снимок появился в его официальном аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото изображена женщина, похожая на Деву Марию, а также младенец. При этом в районе груди изображенной женщины из стены, на которую нанесен рисунок, торчит ржавая сточная труба. Местонахождение этого граффити неуловимого художника до сих пор не удалось выяснить.

Пользователи усмотрели в этих образах намек на Божью Матерь и Иисуса Христа, что вызвало споры в комментариях. Некоторым изображение показалось кощунственным и оскорбительным для представителей христианских религий.

Ранее стало известно, что в Лондоне в течение одной недели появилось сразу несколько новых работ Бэнкси, которые поднимали вопросы сохранения окружающей среды и загрязнения природы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Контузило, осколками посекло лицо». Раскрыта личность единственного выжившего при подрыве генерала Кириллова

      Бывшего российского чиновника обвинили в превышении полномочий при строительстве детсада

      После крушения танкеров у Керченского пролива задержали капитана судна

      Предотвращен воздушный удар по России со стороны Украины

      Электрокары Tesla начали ломаться из-за короткого замыкания

      На Украине заявили о выгоде от ядерной войны

      Возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в спортзале

      Стоимость биткоина достигла нового рекорда

      Сырский назвал наиболее тяжелые направления на фронте для ВСУ

      Минобороны показало видео со сбросом взрывчатки на укрытие ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше