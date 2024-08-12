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14:09, 12 августа 2024Культура

В Лондоне появилась седьмая работа Бэнкси с животными

Бэнкси подтвердил, что седьмая работа с животными в Лондоне принадлежит ему

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

В Лондоне появилась седьмая с начала прошлой недели работа анонимного уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси. Пост с новым произведением искусства был опубликован в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В центре города заметили стеклянную полицейскую будку, которая после вмешательства художника стала похожей на аквариум с пираньями. Новая работа Бэнкси отличается от предыдущих, так как остальные шесть рисунков были силуэтными.

Недавно в столице Великобритании появились сразу шесть новых работ Бэнкси, посвященных зоозащите и проблеме вынужденного переселения животных из мест их обитания. Одна из картин уже через несколько часов была украдена неизвестным в маске.

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      Варвара Кошечкина
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