В Лондоне появилась седьмая работа Бэнкси с животными

Бэнкси подтвердил, что седьмая работа с животными в Лондоне принадлежит ему

В Лондоне появилась седьмая с начала прошлой недели работа анонимного уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси. Пост с новым произведением искусства был опубликован в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В центре города заметили стеклянную полицейскую будку, которая после вмешательства художника стала похожей на аквариум с пираньями. Новая работа Бэнкси отличается от предыдущих, так как остальные шесть рисунков были силуэтными.

Недавно в столице Великобритании появились сразу шесть новых работ Бэнкси, посвященных зоозащите и проблеме вынужденного переселения животных из мест их обитания. Одна из картин уже через несколько часов была украдена неизвестным в маске.