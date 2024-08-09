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20:35, 9 августа 2024Культура

В Лондоне появилось пятое с начала недели граффити Бэнкси

Mirror: уличный художник Бэнкси презентовал пятое граффити с начала недели

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

В Лондоне появилась пятое с начала недели граффити анонимного уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси. Об этом сообщает Mirror.

Работа появилась на стене бара Bonners Fish Bar на Претория-авеню в районе Уолтемстоу. Граффити состоит из изображения двух пеликанов, поедающих рыбу. Рисунок перекликается с оригинальной вывеской заведения.

«На стене бара Bonners Fish Bar на Претория-авеню в Уолтемстоу появилось новое произведение искусства, и люди предполагают, может ли оно быть последней работой в новой серии работ Бэнкси», — сообщает издание.

Недавно в столице Великобритании появились сразу четыре новые работы Бэнкси, посвященные зоозащите и проблеме вынужденного переселения животных из мест их обитания. Одна из четырех картин уже через несколько часов была украдена неизвестным в маске.

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      Мария Рюрикова
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