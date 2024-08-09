В Лондоне появилось пятое с начала недели граффити Бэнкси

В Лондоне появилась пятое с начала недели граффити анонимного уличного художника, известного под псевдонимом Бэнкси. Об этом сообщает Mirror.
Работа появилась на стене бара Bonners Fish Bar на Претория-авеню в районе Уолтемстоу. Граффити состоит из изображения двух пеликанов, поедающих рыбу. Рисунок перекликается с оригинальной вывеской заведения.
«На стене бара Bonners Fish Bar на Претория-авеню в Уолтемстоу появилось новое произведение искусства, и люди предполагают, может ли оно быть последней работой в новой серии работ Бэнкси», — сообщает издание.
Недавно в столице Великобритании появились сразу четыре новые работы Бэнкси, посвященные зоозащите и проблеме вынужденного переселения животных из мест их обитания. Одна из четырех картин уже через несколько часов была украдена неизвестным в маске.