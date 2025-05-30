В Китае отказались принимать огромный танкер с российской нефтью

Reuters: Танкер Big Star с партией российской нефти ESPO встал у берегов Китая

У берегов Китая встал на якорь танкер Big Star с партией российского премиального сорта нефти ESPO объемом 2,1 миллиона баррелей, которые пока не удается продать. Об этом со ссылкой на данные трейдеров и сервисов отслеживания судов сообщает Reuters.

По оценкам собеседников агентства, отказ потенциальных покупателей связан с опасениями вторичных санкций США, а также со снижением потребности в российской нефти.

Многие государственные нефтеперерабатывающие компании КНР опасаются иметь дело с поставками из России, особенно когда речь идет о сорте ESPO, стоимость которого даже с учетом падения мировых котировок превышает потолок в 60 долларов за баррель.

Главными покупателями российского сырья остаются так называемые «самовары» — небольшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые не боятся санкций, так как не имеют интересов в долларовой зоне.

Трейдеров смущает также тот факт, что для поставок из порта Козьмино использовалось судно класса VLCC (самый вместительный формат), на которое перегрузили партии с трех танкеров меньшего размера. Обычно такие суда используют для более далеких маршрутов, а сам по себе сорт ESPO редко задерживается в плавучих хранилищах.

Big Star принял партии нефти 17 мая, а с 25 числа находится неподалеку от Тайваня, встав на якорь. По мнению опрошенных агентством участников рынка, груз пока не может привлечь покупателей.

Ранее сообщалось, что на фоне снижения цен на нефть Евросоюз намерен добиться пересмотра потолка цен для России с 60 долларов за баррель до 50-ти. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис уточнил, что такую меру рассматривают в контексте 18-го пакета санкций.