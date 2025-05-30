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15:21, 30 мая 2025Культура

Денис Клявер рассказал о дружбе с Юрием Стояновым

Певец Денис Клявер назвал Юрия Стоянова родственной душой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певец Денис Клявер, сын актера Ильи Олейникова, рассказал о дружбе с актером Юрием Стояновым. Клявер исполнил со Стояновым песню «Друзья родителей — мои друзья». В интервью сайту «Страсти» Клявер назвал артиста уникальным человеком.

«Эта песня, в первую очередь, о нем, о Юрии Николаевиче, и о нескольких близких друзьях моего папы, с которыми я вырос. Я впитал атмосферу их дружбы. С Юрой мы общаемся постоянно, он для меня как родственник, родственная душа», — рассказал певец.

Наряду с этим Денис Клявер выразил радость тем, что Юрий Стоянов востребован в кино и занимается творчеством. Клявер назвал Стоянова заботливым и настоящим другом, который всегда скажет правду. «И за это его присутствие в моей жизни еще ценнее», — добавил Клявер.

Также Клявер рассказал, что хотел бы изменить в своем прошлом. По словам артиста, он хотел бы больше общаться с отцом, народным артистом России Ильей Олейниковым, которого не стало в 2012 году.

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