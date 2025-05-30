Длительность магнитной бури на Земле составила больше суток

Синоптик Леус сообщил, что длительность магнитной бури составляет больше суток

Магнитная буря на Земле длится больше суток. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В настоящее время интенсивность магнитной бури, продолжающейся уже более 24 часов, соответствует классу G1 — слабая магнитная буря», — указал синоптик.

По словам специалиста, несмотря на снижения активности, стабилизации обстановки не случилось. Леус сообщил, что ожидается сохранение слабых возмущений магнитосферы Земли, временами достигающий уровня слабой магнитной бури, и в течение пятницы.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявили, что в среду, 28 мая, Землю накрыла магнитная буря, и одним днем геомагнитные возмущения не ограничатся. Обстановка, как полагают ученые, не изменится до конца мая.