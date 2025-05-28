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16:13, 28 мая 2025Экономика

Магнитные бури затянутся на неделю

ИКИ и ИСЗФ РАН: Магнитные бури продлятся до конца мая
Виктория Клабукова

Фото: Pearl PhotoPix / Shutterstock / Fotodom  

В среду, 28 мая, Землю накрыла магнитная буря. Одним днем геомагнитные возмущения не ограничатся, говорят прогнозы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Колебания магнитосферы не будут значительными — суточный геомагнитный индекс Kp не превысит 5-6 — Бури, однако, затянутся надолго: обстановка, как полагают ученые, не изменится до конца мая. Причиной таких геомагнитных волнений, как уточняют опрошенные «Аргументами и фактами» астрономы, стала вовсе не череда вспышек на Солнце, начавшаяся 24 мая. В действительности же к бурям привели корональные дыры: они сформировались еще несколько дней назад, однако воздействовать на Землю начали лишь сейчас.

По словам кандидата медицинских наук, врача-терапевта и гастроэнтеролога Константина Спахова, большинству сердечников, склонных к метеозависимости, навряд ли потребуется экстренная медицинская помощь. Однако в это время магнитные бури сопровождаются сильной жарой, ужиться с которой в мегаполисах довольно сложно. В любом случае специалист советует всегда иметь при себе валокордин или корвалол.

Ранее россиянам назвали категории людей, которые тяжелее других переносят магнитные бури. Среди них — люди с ослабленным иммунитетом, пациенты, перенесшие тяжелые инфекционные и вирусные болезни, а также те, кто страдает от сердечно-сосудистых и хронических заболеваний. Для здоровых людей колебания магнитосферы безопасны и малоощутимы.

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