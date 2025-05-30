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00:39, 30 мая 2025Россия

Дроны ВСУ попали в храм и больницу в российском городе

Дроны ВСУ попали в храм и больницу в Курске, есть пострадавшие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Атаковавшие Курск дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезались в городскую больницу №1 и храм иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный курск».

В результате попадания обломков беспилотника в здании медицинского учреждения были выбиты стекла, есть пострадавшие.
Также ранения получил водитель находившегося рядом с церковью автомобиля.

Местные жители утверждают, что всего было уничтожено не менее четырех дронов противника. На месте падения одного из них началось возгорание.

Первые взрывы в Курске раздались 29 мая примерно в 23:20 по московскому времени. За ними последовали еще несколько с разными интервалами. В регионе до сих пор не снята опасность атаки БПЛА.

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