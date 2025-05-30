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00:07, 30 мая 2025Россия

Стало известно об атаке беспилотников ВСУ в Курской области

Mash: ВСУ атаковали беспилотниками Курскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Курскую область, в одной из больниц обломками БПЛА выбило два окна. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Как утверждают местные жители, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила по меньшей мере четыре дрона за вечер. На месте уничтожения одного из БПЛА началось возгорание.

По данным Shot, первые взрывы раздались примерно в 23:20 по московскому времени, за ними последовали еще несколько с разными интервалами.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили атаку ВСУ на Курскую область. Украинский БПЛА самолетного типа сбили 29 мая около 13:30 по московскому времени.

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