Военные отразили атаку ВСУ на российский регион

Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника ВСУ над Курской областью

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В министерстве пояснили, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбили в четверг, 29 мая, около 13:30 по московскому времени. Уничтожить его удалось при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

Ранее 29 мая стало известно, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотник «Герань-2» российских войск уничтожили командный пункт центра спецопераций «Юг» сил специальных операций ВСУ. Отмечалось, что объект находился в Николаевской области.