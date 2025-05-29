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15:18, 29 мая 2025Россия

Военные отразили атаку ВСУ на российский регион

Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника ВСУ над Курской областью
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Минобороны России / Globallookpress.com

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В министерстве пояснили, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбили в четверг, 29 мая, около 13:30 по московскому времени. Уничтожить его удалось при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО).

Каких-либо других подробностей об отражении атаки в оборонном ведомстве не привели.

Ранее 29 мая стало известно, что расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотник «Герань-2» российских войск уничтожили командный пункт центра спецопераций «Юг» сил специальных операций ВСУ. Отмечалось, что объект находился в Николаевской области.

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