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11:48, 30 мая 2025Ценности

Джиджи Хадид снялась в бикини для модного бренда

Модель Джиджи Хадид снялась в бикини для модного бренда Havaianas
Мария Винар

Фото: Havaianas

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид попозировала для модного бренда Havaianas. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица снялась в белых вьетнамках и бикини, которое состояло из оголяющего плечи бандо и плавок с высокой посадкой. На размещенных кадрах видно, что раздельный купальник оформлен аппликациями в виде небольших белых цветов и принта в красно-белую клетку.

В описании к публикации знаменитость отметила, что приняла участие в создании пляжной коллекции с упомянутой маркой. Она уточнила, что в настоящий момент купальники можно приобрести в Бразилии Европе, а через некоторое время в США и Азии.

Ранее сообщалось, что Джиджи Хадид показала грудь в крошечном бюстгальтере.

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