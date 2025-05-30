Стало известно о росте инфляции для бедных в России

ЦМАКП сообщил о росте инфляции для бедных выше 20 процентов в апреле

Замедление общей инфляции пока не сказывается на так называемой инфляции для бедных, в рамках которой учитывается только минимальный набор продуктов питания, медикаменты, синтетические моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта. По оценке Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), в апреле рост цен отдельно в этом сегменте превысил 20 процентов.

В майском выпуске анализа макроэкономических тенденций сотрудники центра указали, что ускоренное подорожание продовольствия особенно бьет по малообеспеченным слоям населения, которые тратят на еду большую, чем остальные группы, часть доходов. Отрыв между двумя типами инфляций вырос до максимума за последние годы.

Одновременно реальный размер пенсий (пересчитан с учетом корзины потребления этой социальной группы) почти 12 месяцев остается заметно ниже, чем годом ранее, хотя пенсии, рассчитанные по общей инфляции, выше прошлогодних. В результате разрыв двух видов пенсий достиг исторического максимума.

Ранее стало известно, что мае инфляционные ожидания россиян выросли второй месяц подряд, хотя официальная инфляция, по данным Росстата, заметно замедляется.

Такое расхождение обеспечили ответы россиян без сбережений, которые начали ожидать большего роста цен через год. Что касается респондентов со сбережениями, то их инфляционные ожидания по сравнению с апрелем снизились. При этом текущий рост цен обе группы оценивают как более низкий, чем в апреле.