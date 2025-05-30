Франция поставит Украине больше гаубиц и оружия на сотни миллионов евро

Reuters: Франция поставит Украине оружие на 200 миллионов евро

Франция поставит Украине дополнительные гаубицы Caesar и другие вооружения на 200 миллионов евро, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. Его слова передает Reuters.

По словам главы оборонного ведомства, к ранее переданным 18 гаубицам добавят еще 12 орудий. Кроме того, планируется отправить в Польшу еще 150 французских инструкторов для обучения 600 украинских солдат ежемесячно.

Лекорню подчеркнул, что Париж также рассматривает передачу Украине боевой авиации. «Никаких табу нет», — добавил он.

В марте французские власти пообещали выделить 195 миллионов евро из замороженных активов России для вооружения Украины.