Глава МЧС дал россиянам совет на случай атак беспилотников

Глава МЧС Куренков посоветовал при атаках беспилотников не паниковать

При атаке беспилотников следует не поддаваться панике и действовать адекватно обстановке. Такой совет россиянам дал глава МЧС Александр Куренков, которого цитирует ТАСС.

В беседе с журналистами министр пояснил, что паника всегда дезориентирует. «Что касается рекомендаций. Универсальная из них одна — старайтесь сохранять спокойствие и действовать адекватно обстановке», — сказал он.

Куренков добавил, что подробные рекомендации расписаны в памятке для населения на случай атаки дронов и ракетной опасности, которую разработали специалисты МЧС в начале специальной военной операции. В ней описаны действия в помещениях, на улице и транспорте. Глава ведомства посоветовал постоянно повышать уровень знаний по вопросам безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные эффективно борются с беспилотниками. По его словам, Вооруженные силы Украины бьют по объектам гражданской инфраструктуры, но средства противовоздушной обороны сбивают дроны