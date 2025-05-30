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10:48, 30 мая 2025Россия

Глава МЧС дал россиянам совет на случай атак беспилотников

Глава МЧС Куренков посоветовал при атаках беспилотников не паниковать
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Александр Куренков

Александр Куренков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При атаке беспилотников следует не поддаваться панике и действовать адекватно обстановке. Такой совет россиянам дал глава МЧС Александр Куренков, которого цитирует ТАСС.

В беседе с журналистами министр пояснил, что паника всегда дезориентирует. «Что касается рекомендаций. Универсальная из них одна — старайтесь сохранять спокойствие и действовать адекватно обстановке», — сказал он.

Куренков добавил, что подробные рекомендации расписаны в памятке для населения на случай атаки дронов и ракетной опасности, которую разработали специалисты МЧС в начале специальной военной операции. В ней описаны действия в помещениях, на улице и транспорте. Глава ведомства посоветовал постоянно повышать уровень знаний по вопросам безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные эффективно борются с беспилотниками. По его словам, Вооруженные силы Украины бьют по объектам гражданской инфраструктуры, но средства противовоздушной обороны сбивают дроны

ЖЗЛ
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