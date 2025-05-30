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12:33, 30 мая 2025Мир

Глава МИД Турции назвал сроки мирного урегулирования на Украине

Фидан: Мирного урегулирования на Украине возможно достичь в течение года
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sebastian Gollnow / DPA / Globallookpress.com

Мирного урегулирования на Украине возможно достичь в течение года. Сроки решения конфликта назвал глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает ТАСС.

«Либо мы позволим этой войне продолжаться, либо достигнем прочного мира в течение этого года», — сказал дипломат в ходе визита в Киев.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Cтамбуле 2 июня — важная инициатива. Он подчеркнул, что Анкара начала видеть позитивный процесс в деле урегулирования украинского кризиса.

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