Глава МИД Турции назвал сроки мирного урегулирования на Украине

Фидан: Мирного урегулирования на Украине возможно достичь в течение года

Мирного урегулирования на Украине возможно достичь в течение года. Сроки решения конфликта назвал глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает ТАСС.

«Либо мы позволим этой войне продолжаться, либо достигнем прочного мира в течение этого года», — сказал дипломат в ходе визита в Киев.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Cтамбуле 2 июня — важная инициатива. Он подчеркнул, что Анкара начала видеть позитивный процесс в деле урегулирования украинского кризиса.