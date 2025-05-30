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11:25, 30 мая 2025Россия

Глава Рособрнадзора ответил на жалобы школьников на сложность ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев: Школьники из года в год жалуются на сложность ЕГЭ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Школьники, которые сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ), из года в год жалуются на сложность экзаменационных заданий. Об этом, комментируя жалобы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его цитирует РИА Новости.

«Традиционно после сдачи математики профильной в социальных сетях дети рассказывают о своих ощущениях. Я предлагаю вернуться к этому вопросу, когда все получат результаты по математике (…). Заходите в поисковик прошлых лет, и видим восторг от полученных баллов», — сказал глава ведомства.

Он выразил надежду, что в этом году школьники, как и в прошлом, будут писать, что справились с экзаменом и получили высокие баллы, несмотря на сложность заданий.

ЕГЭ по математике профильного уровня прошло по всей России 27 мая. Основной этап итоговых экзаменов стартовал 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. В Рособрнадзор уже поступили жалобы, в результате одной из которых ведомство запретило проводить экзамен в аудиториях, где ученики во время написания экзамена должны сидеть за круглыми столами.

ЖЗЛ
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