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12:01, 29 мая 2025Россия

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в аудиториях с одной особенностью

Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами после жалобы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рособрнадзор запретил проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в аудиториях, где ученики во время написания экзамена должны сидеть за круглыми столами. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Такое решение было принято после двух жалоб из Москвы, в которых говорилось, что во время экзамена по истории дети сидели вместе с другими учащимися за одним столом.

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — сообщили в ведомстве.

Основной этап ЕГЭ в России начался 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии. В этот день стало известно, что в Екатеринбурге ученицу гимназии №39 отказались пускать на сдачу экзамена с иконой. В Госдуме, комментируя ситуацию, объяснили, что учителя в Екатеринбурге не допустили школьницу с иконой на экзамен, опасаясь, что таким образом девушка могла спрятать шпаргалку. В Совете по правам человека заявили, что Екатеринбург стал «городом победивших толерастов».

В свою очередь, в Свердловской области школьники заявили об осмотрах с раздеванием перед сдачей ЕГЭ. Одна из старшеклассниц рассказала, что датчик сработал на ее бюстгалтер — девушку отвели в отдельный кабинет, где она показала отсутствие шпаргалок в белье. У другого школьника детектор сработал в районе паха, ему пришлось снять брюки.

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