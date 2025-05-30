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12:04, 30 мая 2025Силовые структуры

Группа россиян организовала сеть борделей с SMM-поддержкой и попалась

В Петербурге оперативники накрыли крупную сеть борделей с SMM-поддержкой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге оперативники накрыли крупную сеть борделей с SMM-поддержкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

По данным ведомства, бордели работали с 2022 года и находились по пяти адресам в разных районах города. Доход составлял около двух миллионов рублей в месяц. Около половины шло на зарплаты, аренду и другие обязательные расходы. А вторая часть делилась между организаторами.

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке специального полка задержали 12 организаторов криминального бизнеса. Среди них администраторы, водители, SMM-специалист и инкассатор. Также в отдел полиции доставили 15 женщин в возрасте от 22 до 46 лет, которые оказывали интимные услуги. Они привлечены к административной ответственности.

В салонах и местах проживания задержанных сотрудники полиции изъяли деньги, телефоны, электронные носители информации, графики работы и другие предметы, имеющие доказательное значение. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что три россиянки создали сеть борделей с многомиллионной прибылью и попались.

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