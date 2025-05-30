Келлог оценил отношения Трампа и Путина

Спецпосланник Кит Келлог: У Трампа и Путина сложились сильные личные отношения

У президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина сложились сильные личные отношения. Такую оценку дал спецпосланник главы Белого дома Кит Келлог в разговоре с телеканалом ABC.

«Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны», — сказал он. Келлог назвал Трампа лучшим президентом. Он пояснил, что глава Белого дома «проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство».

Ранее старший научный сотрудник исследовательской группы Восточной Европы и Евразии в берлинском Фонде науки и политики (SWP) Сабине Фишер раскрыла отношение Трампа к Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По ее словам, президент США восхищается российским коллегой, а украинского лидера презирает.