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17:05, 23 мая 2025Мир

В Европе раскрыли отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Немецкий аналитик Фишер: Трамп презирает Зеленского и восхищается Путиным
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп восхищается российским коллегой Владимиром Путиным, а украинского лидера Владимира Зеленского презирает. Отношение главы Белого дома к двум политикам раскрыла старший научный сотрудник исследовательской группы Восточной Европы и Евразии в берлинском Фонде науки и политики (SWP) Сабине Фишер в интервью Der Spiegel.

«В то время как Трамп восхищается Путиным, к Зеленскому он испытывает только презрение, что уже не раз демонстрировал», — заявила немецкий аналитик.

По ее словам, ситуация такова, что личный контакт американского лидера и президента России с точки зрения Киева опасен, поскольку существует угроза появления у первого соблазна пойти на уступки Москве.

Фишер также отметила, что для Трампа нормализация отношений с РФ важнее, чем посредничество в урегулировании конфликта на Украине. Она не исключила, что президент США откажется от посредничества в украинском вопросе, если оно станет препятствием для восстановления отношений с Россией.

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