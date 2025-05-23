В Европе раскрыли отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Немецкий аналитик Фишер: Трамп презирает Зеленского и восхищается Путиным

Президент США Дональд Трамп восхищается российским коллегой Владимиром Путиным, а украинского лидера Владимира Зеленского презирает. Отношение главы Белого дома к двум политикам раскрыла старший научный сотрудник исследовательской группы Восточной Европы и Евразии в берлинском Фонде науки и политики (SWP) Сабине Фишер в интервью Der Spiegel.

«В то время как Трамп восхищается Путиным, к Зеленскому он испытывает только презрение, что уже не раз демонстрировал», — заявила немецкий аналитик.

По ее словам, ситуация такова, что личный контакт американского лидера и президента России с точки зрения Киева опасен, поскольку существует угроза появления у первого соблазна пойти на уступки Москве.

Фишер также отметила, что для Трампа нормализация отношений с РФ важнее, чем посредничество в урегулировании конфликта на Украине. Она не исключила, что президент США откажется от посредничества в украинском вопросе, если оно станет препятствием для восстановления отношений с Россией.