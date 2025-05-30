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17:41, 30 мая 2025Силовые структуры

Легендарный советский разведчик ушел из жизни

Легендарный советский разведчик Юшкевич умер на 98-м году жизни
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Жибуль / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии скончался легендарный советский разведчик и ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Юшкевич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное ведомство страны.

Юшкевичу было 97 лет.

Минобороны Республики Беларусь выразило соболезнования родным и близким ветерана.

Во время войны Геннадий Владимирович воевал с партизанами против фашистов. Ему было 14 лет, когда он присоединился к бойцам диверсионно-разведывательной группы «Чайка», а через два года уже был самым молодым участником специальной разведгруппы «Джек», которая в июле 1944 года была заброшена на территорию Восточной Пруссии для выполнения задания вблизи ставки Гитлера.

Юшкевич за боевые заслуги награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, а также орденом Славы 3-й степени.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Владимиров умер в возрасте 83 лет.

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