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04:41, 30 мая 2025Мир

Маск останется в ближнем кругу Трампа

Глава Минторга США Латник заявил, что Маск останется в ближнем кругу Трампа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск после ухода из администрации президента США Дональда Трампа останется в ближнем кругу главы государства. Об этом сообщил министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.

В администрации бизнесмен курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Латник подчеркнул, что Маск и Трамп — «отличные друзья». Он уточнил, что предприниматель «по-прежнему очень-очень близок к президенту».

2 апреля стало известно, что Трамп уведомил ближайшее окружение, что глава DOGE скоро покинет свой пост. Отмечалось, что отстранение бизнесмена от работы в администрации американского президента происходит на фоне того, что некоторые чиновники и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».

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