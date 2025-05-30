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12:16, 30 мая 2025Россия

Медведев назвал задачи «ищущей прямых переговоров зеленой тли»

Медведев: Зеленский ищет переговоров с РФ для решения своих задач
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Владимир Зеленский ищет прямых переговоров с Россией для решения целого ряда стоящих перед ним задач. Об это заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

Прежде всего, он указал на пользу, которую принесет «зеленой тле» легализация за счет участия в переговорах на высшем уровне.

Кроме того, прямой диалог поможет Зеленскому решить еще ряд задач, продолжил Медведев. Это и отсрочка выборов, и сигнал внутренним элитам. Кроме того, переговоры помогут Зеленскому «получить право на продолжение воровства» и закрепить свое право на подписание судьбоносных для Украины документов, отметил зампред Совбеза.

Ранее Медведев предупредил Германию о последствиях поставки на Украину дальнобойных ракет. «При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях», — сказал политик.

ЖЗЛ
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