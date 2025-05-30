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06:43, 30 мая 2025Мир

Мерца уличили в желании взять реванш у России

Политолог Доктороу: Германия хочет взять реванш у России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Juliane Sonntag / Photothek Media Lab / Global Look Press

Действия Германии и ее канцлера Фридриха Мерца касательно Украины указывают на желание взять реванш у России. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу.

По его словам, в последнее время в Германии произошел сдвиг общественной мысли в сторону радикализации из-за роста влияния правых партий. Это начало происходить около десяти лет назад, когда молодым немцам стали внушать, что они не должны нести груз ответственности за преступления своих предков, считает эксперт.

«Теперь мы видим, как немецкие политики начинают поучать Москву. Развиваются самые настоящие реваншистские настроения. Мерц надеется, что его спасет пятая статья устава НАТО в случае ответа России. Сложно сказать, на что они рассчитывают», — заключил Доктороу.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков уличил Мерца в желании создать Четвертый рейх. «У одержимости Украиной со стороны Мерца есть глубокая внутренняя причина — он увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии», — написал он.

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