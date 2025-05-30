МИД России прокомментировал угрозы Киева в адрес Мединского

Захарова: Угрозы Мединскому доказывают террористическую сущность Киева

Угрозы, поступающие в адрес советника президента и главы делегации России на переговорах по Украине Владимира Мединского, доказывают террористическую сущность Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем, что киевский режим и те, кто за ним стоит, делают все для того, чтобы реализовывать террористическую деятельность не только на словах, но и на деле. Они уже перестали давно стесняться или каким-то образом скрывать то, что реализуют экстремистские и террористические акции», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что угрозы Мединскому и его семье стали дополнительным фактором, подтверждающим террористическую сущность украинских властей.

28 мая журналист Владимир Соловьев заявил, что Владимиру Мединскому поступают угрозы с Украины. В них присутствовали намеки на возможные теракты, а также на наличие у угрожающих информации о местонахождении детей чиновника.