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14:38, 30 мая 2025Экономика

Миграция зарубежных антилоп нанесла ущерб российским фермерам

В Саратовской области оценят ущерб фермерам от миграции сайгаков из Казахстана
Дмитрий Воронин

Фото: A. Held / Globallookpress.com

Власти Саратовской области окажут поддержку местным фермерам, пострадавшим от последствий миграции сайгаков из Казахстана. Об этом заявил глава региона Роман Бусаргин, поручивший подчиненным оперативно оценить нанесенный местным фермерам ущерб.

Регулировать популяцию этих парнокопытных млекопитающих из подсемейства настоящих антилоп нельзя по причине их краснокнижного статуса, однако сейчас они, явившись из-за рубежа в большом количестве, вытаптывают посевы, уничтожают пастбища и вытесняют скот с водопоев, сообщает РЕН ТВ.

Саратовский губернатор в связи с этим заверил, что «службы и специалисты находятся в приграничных районах на местах, ведут соответствующий мониторинг и принимают все необходимые меры».

Численность сайгаков в последние годы быстро растет. Так, в Астраханской области на 2023 год они были представлены в количестве 15 тысяч особей против 2,5 тысячи на рубеже веков. В Казахстане — основном пункте расположения популяции — по данным на весну 2021-го, численность сайгаков достигла 842 тысяч, почти утроившись всего за два года.

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