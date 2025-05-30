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12:51, 30 мая 2025Россия

В Минобороны России перечислили занятые за неделю населенные пункты в зоне СВО

Минобороны: За неделю Россия взяла под контроль в зоне СВО 13 населенных пунктов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За неделю с 24 по 30 мая российские войска взяли под контроль в зоне специальной военной операции (СВО) 13 населенных пунктов. Их наименования журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга.

Так, бойцы группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий заняли Локню, Владимировку, Беловоды и Константиновку Сумской области. Подразделения группировки «Запад», в свою очередь, выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Строевки и Кондрашовки Харьковской области. А солдаты Южной группировки установили контроль в Ступочках, Романовке, Старой Николаевке и Гнатовке Донецкой народной республики (ДНР).

ЖЗЛ
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