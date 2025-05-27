«Вынудили и пытаются сделать виноватыми». Путин высказался о конфликте на Украине и начале СВО

Путин: Россию вынудили начать СВО на Украине и пытаются выставить виноватой

Россию буквально вынудили начать специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

«Не мы же организовали госпереворот на Украине... Нам все время говорили, что нужны выборы, демократия. Госпереворот совершили — и все, как будто так и надо. Кровавый причем... Просто вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем. И пытаются сделать нас виноватыми в этом», — сказал он.

Ранее Путин назвал нужный для России результат СВО. При этом он заверил, что у Москвы достаточно сил и средств, чтобы завершить операцию с нужным результатом.

Это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях Владимир Путин президент РФ

В США заявили о недовольстве Россией

Накануне президент США Дональд Трамп выразил недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта. «Мне не нравится то, что делает Путин, ни капельки. Мы в середине переговоров, и он посылает ракеты», — заявлял он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что слова главы Белого дома связаны с «эмоциональной перегрузкой». Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает все реакции, а российский лидер принимает решения, которые необходимы для безопасности страны.

Позднее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев объяснил заявление Трампа. Он обратил внимание, что незадолго до этого президент США провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Грубость Трампа в отношении президента России лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. В данном случае — Урсулы фон дер Ляйен, (...) которая не могла не поделиться с ним клокочущей ненавистью к России», — указал политик.

Раскрыт уровень осведомленности Путина о ходе СВО

Путин рассказал, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне спецоперации. Он уточнил, что информацию ему доносят днем и поздно вечером, уже ночью, когда собираются данные со всей линии боевого соприкосновения. Почти каждый день президенту докладывают о каких-то событиях в зоне СВО.

В частности, Путин рассказал о случае, когда бойцы рвались в бой, однако погодные и некоторые другие условия не позволяли это сделать, иначе могли бы произойти необоснованно большие потери. «И я, и начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов», — отметил российский лидер. По словам президента, у бойцов произошла внутренняя трагедия.

Кроме того, Путин высказался о героизме участников СВО, заявив, что действия российских солдат ничем не отличаются от подвигов их советских предшественников. Он вспомнил рассказ матери одного их военных, который отвлек на себя противника, чтобы обеспечить выполнение других приказов с минимальными потерями. «Они сознательно фактически пошли на верную смерть. (...) Это разве чем-то отличается от [подвига советского летчика Николая] Гастелло? Да ничем», — заключил глава государства.