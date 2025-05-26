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10:03, 26 мая 2025Россия

В России оценили слова Трампа о Путине

Сенатор Косачев объяснил слова Трампа о Путине его беседой с фон дер Ляйен
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил слова о лидере России Владимире Путине президента США Дональда Трампа, который выразил недовольство действиями Кремля. Свой комментарий сенатор опубликовал в Telegram.

Парламентарий объяснил, что высказывания Трампа связаны с его недавней беседой с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Грубость Трампа в отношении президента России лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. В данном случае — Урсулы фон дер Ляйен, (...) которая не могла не поделиться с ним клокочущей ненавистью к России», — написал Косачев.

Российский сенатор призвал Трампа разбираться в ситуации объективно и признать, что ракеты и беспилотники Вооруженных сил России (ВС РФ) бьют исключительно по военным и точечным целям, а Вооруженных сил Украины (ВСУ) — «по площадям».

«Это принципиальное отличие войны [президента Украины Владимира] Зеленского от специальной военной операции Путина. И в этом смысле Трампу надо либо разнообразить собеседников, либо перестать брать на веру все, что они льют в его доверчивые уши», — заключил Косачев.

Ранее глава Белого дома выразил недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта. «Мы в середине переговоров, и он посылает ракеты», — заявлял Трамп, после чего допустил ужесточение антироссийских санкций.

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