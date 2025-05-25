Путин сравнил героизм бойцов СВО с подвигами советских солдат

Путин заявил, что действия бойцов СВО ничем не отличаются от подвига Гастелло

Президент России Владимир Путин высказался о героизме участников специальной военной операции на Украине. О том, что действия российских солдат ничем не отличаются от подвигов их советских предшественников, он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео доступно в его Telegram-канале.

Путин рассказал, что встречался с матерями бойцов СВО. Одна из них, по словам президента, рассказала, что ее сын получил боевую задачу отвлечь на себя противника, чтобы обеспечить выполнение других приказов с минимальными потерями. «Они сознательно фактически пошли на верную смерть. (...) Это разве чем-то отличается от [подвига советского летчика Николая] Гастелло? Да ничем», — заключил он.

Путин добавил, что получает доклады о ситуации в зоне спецоперации и днем, и поздно вечером или ночью.

Ранее президент России заявил, что на Западе варварски относятся к русской культуре. Он подчеркнул, что это не делает чести тем, кто занял такую позицию.