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13:24, 24 мая 2025Россия

Путин заявил о варварском отношении к русской культуре за рубежом

Путин: За рубежом варварски относятся к русской культуре, что не делает им чести
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В зарубежных стран порой варварски относятся к русской культуре, что не делает им чести. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Кириллом по случаю Дня тезоименитства, передает ТАСС.

По его словам, наблюдаются не только нападки на Россию, но и варварское отношение ко всей русской культуре, являющейся частью мировой культуры. Он считает, что такое отношение не делает чести тем, кто занял такую позицию.

В таких условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, добавил Путин и поблагодарил главу РПЦ за его вклад в эту работу.

23 мая президент России призвал решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения.

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