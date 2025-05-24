Путин заявил о варварском отношении к русской культуре за рубежом

Путин: За рубежом варварски относятся к русской культуре, что не делает им чести

В зарубежных стран порой варварски относятся к русской культуре, что не делает им чести. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Кириллом по случаю Дня тезоименитства, передает ТАСС.

По его словам, наблюдаются не только нападки на Россию, но и варварское отношение ко всей русской культуре, являющейся частью мировой культуры. Он считает, что такое отношение не делает чести тем, кто занял такую позицию.

В таких условиях поддержание русской культуры и русского языка приобретает особое значение, добавил Путин и поблагодарил главу РПЦ за его вклад в эту работу.

23 мая президент России призвал решительно противостоять любым попыткам проявления расизма, ксенофобии, агрессивной политики порабощения.