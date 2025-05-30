Минобороны Украины попросило у Турции инвестиции и ПВО

МО Украины попросило у Турции инвестиции в ВПК и поставку Киеву системы ПВО

Минобороны Украины обратилось к Турции с просьбой начать поставки Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) и заняться инвестициями в военно-промышленный комплекс (ВПК) страны, пожелания были озвучены во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Первый заместитель министра обороны Сергей Боев очертил ключевые направления, в которых Украина нуждается в поддержке: инвестиции в оборонно-промышленный комплекс; поставка техники и систем ПВО; боеприпасы для противовоздушной обороны; снаряды основных калибров; усиление наших дальнобойных возможностей», — написал Умеров.

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора лидер США Дональд Трамп попросил президента России Владимира Путина включить в меморандум по урегулированию на Украине пункты, с которыми Киев сможет согласиться, а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено.