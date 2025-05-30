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17:26, 30 мая 2025Экономика

Путин разрешил вводить внешнее управление в компаниях в военное время

Путин одобрил внешнее управление в компаниях при срыве ГОЗ в военное время
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Неисполнение контракта по исполнению гособоронзаказа (ГОЗ) во время военного положения даст право государству вводить в компании внешнее управление и приостанавливать права акционеров. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предложить такую санкцию должен будет Минпромторг. Она будет применяться в той мере, в которой это нужно для исполнения договорных обязательств, и до отмены военного положения.

В том числе речь идет о судостроительных и авиастроительных компаниях, а также их субподрядчиках. Оценивать деятельность предприятий и формировать позицию по приостановке прав их владельцев поручено рабочей группе при коллегии Военно-промышленной комиссии России, которую сформируют позднее. Если необходимо, управляющая организация может частично получить полномочия общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Правительству поручено принять меры по защите трудовых прав работников и бюджетных средств, инвестируемых в предприятия, в отношении которых принято решение о внешнем управлении.

Ранее в России запретили принудительное взыскание средств оборонных предприятий, полученных из бюджета в виде субсидий на гособоронзаказ, чтобы не подвергать риску его исполнение.

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