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15:14, 12 декабря 2024Экономика

В России запретят списывать средства со спецсчетов предприятий оборонного комплекса

Госдума одобрила запрет списывать средства со спецсчетов предприятий ОПК
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий принудительное взыскание средств оборонных предприятий, получаемых из бюджета в виде субсидий на гособоронзаказ и размещаемых на специальных счетах в Промсвязьбанке. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о деньгах, выделенных на подготовку производства к выпуску образцов вооружения, военной и специальной техники, а также их составных частей с целью выполнения гособоронзаказа. Меры объясняют снижением рисков срыва исполнения заданий по нему, отмечается в материале.

Документ подготовили в правительстве РФ, ожидается, что он вступит в силу со дня его официального опубликования.

О том, что имеются случаи, когда средства, предназначенные для выполнения гособоронзаказа, взыскивались со счетов его исполнителей на погашение обязательств, в октябре стало известно РБК. Как объяснял собеседник издания, до этого с такими ситуациями разбирались в ручном режиме, а изменение законодательства позволит нормативно закрепить механизм.

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