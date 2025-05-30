Мужчина с молотком напал на синагогу во время занятий детского кружка в российском городе

В Сочи мужчина с молотком напал на синагогу во время занятий детского кружка

В Сочи мужчина с молотком напал на синагогу во время занятий в детском кружке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного раввина России Берла Лазара.

Неизвестный приехал на такси к зданию синагоги около 15:45 29 мая. Он вышел из автомобиля, достал из рюкзака молоток и попытался проникнуть в здание, угрожая сторожу.

«В это время в синагоге происходило занятие детского кружка. Неизвестный, несмотря на усилия сторожа, выломал калитку ударами молотка и пинками, проник во двор, но, к счастью, не смог попасть в помещение, и находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали», — пояснили в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что до приезда полицейских злоумышленник успел закидать синагогу камнями. Отмечается, что он не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон. На данный момент его задержали.

Ранее стало известно, что неизвестный напал на популярного православного философа игумена Евмения во время презентации его новой книги «Мудрость любви» в Москве.