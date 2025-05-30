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15:51, 30 мая 2025Россия

Мужчина стал жертвой удара ВСУ в закрытом для въезда российском селе

Белгородский губернатор Гладков: Мужчина не выжил при ударе ВСУ по Логачевке
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В селе Логачевка Белгородской области, которое закрыто для въезда из-за угрозы ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), мужчина не выжил при атаке FPV-дрона по автомобилю. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«С 27 октября 2022 года в данном селе действует режим чрезвычайной ситуации. То есть въезд туда запрещен», — подчеркнул Гладков.

Мужчину, который попал под удар ВСУ в приграничье, не смогли спасти прибывшие на место происшествия врачи. Губернатор напомнил, что въезд в закрытые населенные пункты запрещен, так как там очень опасно находиться.

30 мая ВСУ также ударили по Шебекино в Белгородской области. Два жителя получили ранения, они самостоятельно обратились за помощью в больницу. У женщины выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение спины, у мужчины — минно-взрывную травму и касательное непроникающее ранение области головы.

ЖЗЛ
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