Минцифры: Пользователи «Госуслуг» смогут назначать доверенное лицо для аккаунта

На «Госуслугах» появится новая функция для защиты аккаунта от мошенников. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев журналистам, его цитирует «Интерфакс».

По словам Шадаева, теперь любой пользователь портала сможет назначить доверенное лицо, которое будет иметь возможность подтверждать или отклонять операции по смене пароля. Доверенное лицо также должно иметь учетную запись на «Госуслугах».

Министр отметил, что это поможет защитить профиль от злоумышленников, которые могут попытаться сменить пароль после того, как обманным путем получили доступ к аккаунту.

«Даже если он [мошенник] получил код, есть второй фактор в виде доверенного лица, которому придет уведомление на "Госуслуги" о попытке смены пароля, доверенное лицо должно будет подтвердить это действие или нет», — пояснил Шадаев.

Ранее, 29 мая, Максут Шадаев заявил, что Минцифры намерено разработать единые правила для работы VPN в России. По словам министра, конкретные решения по этому вопросу станут известны в ближайшие полгода.