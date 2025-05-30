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09:30, 30 мая 2025Россия

На МКАД произошла смертельная авария

На 97-м километре МКАД произошло смертельное ДТП с двумя автомобилями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошла смертельная авария. Об этом сообщили в столичном главке МВД, передает РИА Новости.

«По предварительным данным, на внутренней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в результате один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще четверо пострадали. Подробностей о ситуации там не привели. На месте аварии работает оперативно-следственная группа, обстоятельства уточняются.

В мае движение на МКАД оказалось заблокировано из-за массового ДТП на 37-м километре. Там перед съездом №38 столкнулись несколько автомобилей, движение было затруднено на четыре километра. Никто, предварительно, не пострадал.

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