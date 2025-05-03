Движение по МКАД заблокировано из-за массового ДТП

Дептранс: Из-за массового ДТП заблокировано движение по МКАД перед съездом №38

Движение по Московской кольцевой автодороге (МКАД) было заблокировано из-за массового дорожно-транспортного происшествия. Об этом Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщил в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на 37-м километре внутренней стороны МКАД перед съездом №38, где столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города.

В столичном Дептрансе уточнили, что движение на месте ДТП затруднено на 4 километра. В департаменте посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда.

2 мая в Германии автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в людей около трамвайной остановки в Штутгарте. В результате происшествия пострадали восемь человек, три из них получили серьезные травмы.