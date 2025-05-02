Джип наехал на людей в Германии

В Штутгарте восемь человек пострадали при наезде Mercedes Gelandewagen на толпу

В Германии автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в людей около трамвайной остановки в Штутгарте. Об этом сообщает издание T-online.

В результате происшествия пострадали восемь человек, три из них получили серьезные травмы. Водителя джипа задержали.

Место происшествия оцепили, полиция опрашивает свидетелей. Как полагают правоохранители, речь идет о ДТП, а не «нападении или умышленном деянии».

В апреле пять человек пострадали из-за пожилого водителя в столице Дании Копенгагене, который въехал на машине в толпу. По данным полиции, пожилой мужчина не справился с управлением автомобилем. Пенсионер смог скрыться с места происшествия.