Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:04, 2 мая 2025Мир

Джип наехал на людей в Германии

В Штутгарте восемь человек пострадали при наезде Mercedes Gelandewagen на толпу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marco Krefting / dpa / Global Look Press

В Германии автомобиль Mercedes Gelandewagen врезался в людей около трамвайной остановки в Штутгарте. Об этом сообщает издание T-online.

В результате происшествия пострадали восемь человек, три из них получили серьезные травмы. Водителя джипа задержали.

Место происшествия оцепили, полиция опрашивает свидетелей. Как полагают правоохранители, речь идет о ДТП, а не «нападении или умышленном деянии».

В апреле пять человек пострадали из-за пожилого водителя в столице Дании Копенгагене, который въехал на машине в толпу. По данным полиции, пожилой мужчина не справился с управлением автомобилем. Пенсионер смог скрыться с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США назвали условие выхода из переговоров по Украине

    США начали готовить новые санкции против России

    Госдеп одобрил контракт на обслуживание F-16 для Украины

    Нападение робота на людей в Китае попало на видео

    В США обвинили Трампа в прокси-войне против России

    Кучеров играл в Кубке Стэнли с травмой

    В Британии сообщили о секретном документе ЦРУ про базы инопланетян на Земле

    Военкоры сообщили об ударе по Харькову

    В Германии назвали главную ошибку Европы на Украине

    Зеленский приказал ускорить создание на Украине одного вида вооружений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости