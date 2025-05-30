На Украине перенесли День защиты детей

На Украине День защиты детей перенесли на 20 ноября, указ подписал президент Владимир Зеленский. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства.
«Установить на Украине День защиты детей и отмечать [его] ежегодно во Всемирный день ребенка — 20 ноября», — говорится в сообщении.
Действовавший до этого закон «О Дне защиты детей» устанавливал дату празднования 1 июня.
Новый указ утверждается с целью охраны детства как общенационального приоритета Украины.
Ранее министерство культуры Украины подвело итоги десяти лет декоммунизации. В частности, в ведомстве отметили, что этот процесс сформировал новую политику памяти на Украине, которая лишена «советской пропаганды».