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12:14, 30 мая 2025Бывший СССР

На Украине перенесли День защиты детей

Зеленский подписал указ о переносе Дня защиты детей на 20 ноября
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

На Украине День защиты детей перенесли на 20 ноября, указ подписал президент Владимир Зеленский. Информация об этом появилась на официальном сайте главы государства.

«Установить на Украине День защиты детей и отмечать [его] ежегодно во Всемирный день ребенка — 20 ноября», — говорится в сообщении.

Действовавший до этого закон «О Дне защиты детей» устанавливал дату празднования 1 июня.

Новый указ утверждается с целью охраны детства как общенационального приоритета Украины.

Ранее министерство культуры Украины подвело итоги десяти лет декоммунизации. В частности, в ведомстве отметили, что этот процесс сформировал новую политику памяти на Украине, которая лишена «советской пропаганды».

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