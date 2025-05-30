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12:14, 30 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о нежелании Зеленского устанавливать мир

RS: Владимир Зеленский просьбой о деньгах выразил нежелание прекращать конфликт
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен прекращать конфликт, поскольку продолжает просить деньги для продолжения боевых действий. Такое мнение выразило американское издание Responsible Statecraft.

«Украина уже просит больше денег на продолжение боевых действий в 2026 году, что является верным признаком того, что президент Владимир Зеленский не планирует прекращать войну», — говорится в тексте.

По мнению авторов материала, Зеленский избегает попыток к мирному урегулированию конфликта, поскольку это приведет к концу его президентского срока, а также повысит риски его личной безопасности.

Издание также отметило, что по этой причине лидер Украины усилил давление на западных лидеров, требуя введения дополнительных санкций и других мер, которые лишь затянут конфликт.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вновь высказался о сроках завершения конфликта. Он заявил, что Украина не может воевать до 2026 года, в связи с чем и высказал предположение, что к лету следующего года конфликт завершится.

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