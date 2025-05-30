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14:05, 30 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о срыве Россией планов по отправке европейских военных на Украину

InfoBRICS: Россия помешала Европе отправить военных на территорию Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Россия помешала странам Европы отправить свой военный контингент на территорию Украины. Об этом пишет портал InfoBRICS.

Автор материала со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщает, что франко-британская инициатива по развертыванию войск в Украине почти «умерла» из-за текущей геополитической ситуации и отсутствия одобрения со стороны США.

Из текста материала следует, что группа стран, продолжающих поддерживать Киев после прихода президента США Дональда Трампа к власти, не имеет возможности отправить свои войска без американской помощи.

В материале отмечается, что Европа, по мнению экспертов, не обладает достаточными военными ресурсами и опытом для участия в боевых действиях без поддержки США. Кроме того, Россия неоднократно заявляла, что не примет войска НАТО на своей границе и воспримет их присутствие как прямое вмешательство и объявление войны.

Ранее об угрозе срыва отправки миротворцев сообщило британское издание The Times. По их мнению, странам Европы будет тяжело подготовить войска для отправки на Украину из-за нехватки финансирования и снаряжения.

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