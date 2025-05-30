На Западе заявили о срыве Россией планов по отправке европейских военных на Украину

InfoBRICS: Россия помешала Европе отправить военных на территорию Украины

Россия помешала странам Европы отправить свой военный контингент на территорию Украины. Об этом пишет портал InfoBRICS.

Автор материала со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщает, что франко-британская инициатива по развертыванию войск в Украине почти «умерла» из-за текущей геополитической ситуации и отсутствия одобрения со стороны США.

Из текста материала следует, что группа стран, продолжающих поддерживать Киев после прихода президента США Дональда Трампа к власти, не имеет возможности отправить свои войска без американской помощи.

В материале отмечается, что Европа, по мнению экспертов, не обладает достаточными военными ресурсами и опытом для участия в боевых действиях без поддержки США. Кроме того, Россия неоднократно заявляла, что не примет войска НАТО на своей границе и воспримет их присутствие как прямое вмешательство и объявление войны.

Ранее об угрозе срыва отправки миротворцев сообщило британское издание The Times. По их мнению, странам Европы будет тяжело подготовить войска для отправки на Украину из-за нехватки финансирования и снаряжения.