Россия помешала странам Европы отправить свой военный контингент на территорию Украины. Об этом пишет портал InfoBRICS.
Автор материала со ссылкой на анонимные дипломатические источники сообщает, что франко-британская инициатива по развертыванию войск в Украине почти «умерла» из-за текущей геополитической ситуации и отсутствия одобрения со стороны США.
Из текста материала следует, что группа стран, продолжающих поддерживать Киев после прихода президента США Дональда Трампа к власти, не имеет возможности отправить свои войска без американской помощи.
В материале отмечается, что Европа, по мнению экспертов, не обладает достаточными военными ресурсами и опытом для участия в боевых действиях без поддержки США. Кроме того, Россия неоднократно заявляла, что не примет войска НАТО на своей границе и воспримет их присутствие как прямое вмешательство и объявление войны.
Ранее об угрозе срыва отправки миротворцев сообщило британское издание The Times. По их мнению, странам Европы будет тяжело подготовить войска для отправки на Украину из-за нехватки финансирования и снаряжения.