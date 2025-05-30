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16:51, 30 мая 2025Наука и техника

НАСА перезапустит двигатели станции Psyche

НАСА в середине июня перезапустит двигатели станции Psyche
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

НАСА приняло решение о переключении автоматической станции Psyche, направляющейся к астероиду 16 Психея, на резервную линию подачи топлива (ксенона) в двигатели. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По оценке американских инженеров, компонент клапана в топливопроводе станции «больше не функционирует должным образом и препятствует потоку ксенона к двигателям», что стало причиной их отключения в начале апреля.

Решение проблемы специалисты НАСА увидели в переключении на резервную топливную линию, использование которой к середине июня позволит перезапустить двигатели Psyche.

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В октябре 2023 года на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy, стартовавшей с космодрома в американском штате Флорида, была запущена станция Psyche.

В задачи миссии входит изучение металлического астероида 16 Психея, структура которого напоминает ядро планеты вроде Марса. На орбиту вокруг астероида, диаметр которого превышает 250 километров, аппарат должен выйти в 2029 году. Рядом с 16 Психея станция будет находиться около 21 месяца, в течение которых планируется изучить магнитное и гравитационное поля астероида, а также исследовать его химический состав и особенности строения.

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