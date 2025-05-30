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06:47, 30 мая 2025Бывший СССР

Названы желающие сместить Зеленского чиновники

Политолог Скачко: На кресло Зеленского претендуют Ермак, Тимошенко и Порошенко
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сместить украинского лидера Владимира Зеленского только за счет государственного переворота. Об этом «Аргументам и фактам» рассказали опрошенные эксперты.

Politico в статье назвал Ермака «безжалостным политическим кукловодом», который использует любые методы для устранения политических конкурентов и вчерашних союзников.

Как сообщил политолог Владимир Скачко, чиновник может сместить Зеленского исключительно за счет госпереворота и установления «какого-то незаконного руководящего органа».

Помимо этого, претендуют на кресло Владимира Зеленского Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, отметил политолог. По его словам, у них есть два варианта для реализации своей цели: пойти по пути Ермака или постараться «путем всяческих ухищрений, взяток и прочих способов» занять кресло председателя Верховной рады.

В материале Politico Андрея Ермака также назвали продюсером Владимира Зеленского. Так в издании хотели подчеркнуть его сильное влияние на главу государства.

Вот это да!
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