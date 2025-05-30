Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:34, 30 мая 2025Экономика

Непопулярность русской кухни за границей объяснили

Основатель «Теремка» Гончаров: Русскую кухню надо продвигать по примеру шаурмы
Кирилл Луцюк

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Для того чтобы русская кухня завоевала популярность за границей, ее надо продвигать так же, как это происходило с шаурмой или донер-кебабом. Об этом заявил основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. Его процитировало РБК.

Он уверен, что необходимо не открытие единичных заведений с национальными блюдами, а массовое продвижение. Иными словами, чтобы начинал работать не один «Теремок», а десятки маленьких предпринимателей основывали русские блинные, где будет продаваться продукция с разными начинками.

«Вот тогда это будет явлением, тогда в это люди поверят», — сказал Гончаров.

Он обратил внимание, что триумф итальянской и японской кухни был обеспечен тем, что в XX веке в США их продвигали сотни тысяч не связанных между собой итальянцев и японцев.

Ранее появился прогноз о том, что введение в России ГОСТа на шаурму и необходимость следовать утвержденным рецептурам могут плохо сказаться на работе шаурмичных.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Встреча больше напоминала стрелку». Генерал-майор ФСБ назвал подозрительные детали в подрыве ветерана СВО Гурциева

    Вызвавший обсуждение в сети своими фото депутат изменился в зоне СВО

    Перспективы McDonald’s вернуться в Россию оценили

    Россиянин пробил кулаком полотно с портретами фронтовиков и поплатился

    На Украине толпа заблокировала автомобиль с мобилизованным

    Россиянин внезапно стал мультимиллионером

    В США начали готовить план по сохранению импортных пошлин

    Модель OnlyFans расправилась с насильником в лесу

    Преступное сообщество незаконно легализовало в России 200 мигрантов

    Появилось видео с похорон подростков после резни на вечеринке в Байкальске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости