Непопулярность русской кухни за границей объяснили

Основатель «Теремка» Гончаров: Русскую кухню надо продвигать по примеру шаурмы

Для того чтобы русская кухня завоевала популярность за границей, ее надо продвигать так же, как это происходило с шаурмой или донер-кебабом. Об этом заявил основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. Его процитировало РБК.

Он уверен, что необходимо не открытие единичных заведений с национальными блюдами, а массовое продвижение. Иными словами, чтобы начинал работать не один «Теремок», а десятки маленьких предпринимателей основывали русские блинные, где будет продаваться продукция с разными начинками.

«Вот тогда это будет явлением, тогда в это люди поверят», — сказал Гончаров.

Он обратил внимание, что триумф итальянской и японской кухни был обеспечен тем, что в XX веке в США их продвигали сотни тысяч не связанных между собой итальянцев и японцев.

Ранее появился прогноз о том, что введение в России ГОСТа на шаурму и необходимость следовать утвержденным рецептурам могут плохо сказаться на работе шаурмичных.