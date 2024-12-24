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19:15, 24 декабря 2024Экономика

Производители шаурмы обеспокоились введением ГОСТа

В Shaurmeals призвали ввести для производителей шаурмы понятные правила
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Введение ГОСТа на шаурму и необходимость следовать утвержденным рецептурам могут негативно повлиять на работу шаурмичных. Такое мнение в разговоре с НСН высказала PR-директор Shaurmeals Ксения Никитеева.

В компании существует 16 видов шаурмы, каждая из которых готовится по индивидуальному рецепту, подчеркнула Никитеева. Требование следовать определенному составу скорее отразится на вкусе блюда, а не на его безопасности, убеждена она.

Намного более правильным собеседнице издания видится написание понятных правил и контроль за их исполнением. В пример она привела программу «Меркурий», позволяющей контролировать мясной оборот и не беспокоиться о качестве мяса. Важно, чтобы изготовители следовали правилам пищевой безопасности и не допускали в них нарушений, заключила она.

В России с 2025 года появится ГОСТ на шаурму. По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, составление первой редакции стандарта завершилось буквально на днях. Вскоре его опубликуют для обсуждения. Также в новом году ведомство проведет повторные проверки заведений общепита — весной 2024 года им было выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических норм в части микробиологии в подавляющей части взятых образцов.

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