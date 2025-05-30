Обстановку во Владивостоке после двух взрывов сняли на видео

Опубликованы кадры из Владивостока, где прозвучали взрывы

В сети появились кадры обстановки во Владивостоке Приморского края, где в ночь на 30 мая прогремело несколько взрывов. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видна автомобильная дорога, на обочине которой стоят грузовик и сотрудники экстренных служб. К месту происшествия, предварительно, летит вертолет.

Как уточнил канал, движение между бухтами Шамора и Щитовая перекрыто. С места уже увезли два легковых автомобиля, накрытых брезентом. Последствия взрывов уже устранены, никто, предварительно, не пострадал.

Жители Владивостока сообщили о двух мощных взрывах в ночь на 30 июня. Инцидент произошел в районе бухты Десантная. Район был оцеплен, частично перекрывалось движение транспорта.