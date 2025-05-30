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05:24, 30 мая 2025Россия

Во Владивостоке прозвучали два взрыва

Антитеррористическая комиссия Приморья: Во Владивостоке прозвучали два взрыва
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке прозвучали два взрыва. Об этом сообщило правительство Приморского края в Telegram.

Инцидент произошел утром 30 мая в районе бухты Десантная. Район был оцеплен, частично перекрывалось движение транспорта.

По информации Антитеррористической комиссии региона, угроза нейтрализована, повреждений и пострадавших нет. Сейчас проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе ЧП.

12 апреля в городе Лесозаводске Приморского края произошел мощный взрыв. Инцидент случился на одном из складов на улице Старорусской, огонь и дым после этого были видны из разных районов города.

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