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07:49, 12 апреля 2025Россия

Мощный взрыв на складе в российском регионе попал на видео

Shot: Мощный взрыв произошел на складе в Лесозаводске Приморского края
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Видео: Telegram-канал Shot

Мощный взрыв произошел утром 12 апреля на складе в городе Лесозаводске Приморского края, инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что взрыв произошел на одном из складов на улице Старорусской, огонь и дым после этого были видны из разных районов города.

«Предварительно взлетел на воздух старый неисправный холодильник в магазине "Светофор"», — говорится в публикации. Уточняется, что пострадавших, по предварительной информации, нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее в Ставрополе неизвестный взорвал банкомат. Мужчина в маске и камуфляже прикрепил устройство к нижней части банкомата и дернул за леску, после чего произошел взрыв. Полиция оцепила место инцидента, никто не пострадал.

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